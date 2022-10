Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Traar: 14-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (19. Oktober 2022) war eine 14-jährige Radfahrerin auf dem Steeger Dyk unterwegs. Gegen 8:45 Uhr bog sie in die Nieper Straße ab und stieß mit einer 21-jährigen Autofahrerin zusammen, die auf der Nieper Straße in Richtung Kuhdyk fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Jugendliche auf die Motorhaube geladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um sie und informierten Feuerwehr und Polizei.

Ein Rettungswagen brachte die schwer Verletzte in ein Krankenhaus. Die Kreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (361)

