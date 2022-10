Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mehrere ukrainische Flüchtlinge durch Pfefferspray verletzt

Krefeld (ots)

Am frühen Sonntagabend (16. Oktober 2022) sind insgesamt dreizehn ukrainische Flüchtlinge durch Pfefferspray verletzt worden. Sie gehörten zu einer Gruppe von 50 Flüchtlingen, die sich zu einem gemeinsamen Beisammensein im Gemeindesaal der Liebfrauengemeinde eingefunden hatten. Gegen 17:30 Uhr wurde in dem Saal Pfefferspray freigesetzt. Gleichzeitig entfernten sich nach Angaben von Zeugen zwei ca. 10- bis 14-jährige Kinder. Im weiteren Verlauf konnte ein 13-jähriger Krefelder von Zeugen wiedererkannt werden. Der Junge gab im Rahmen seiner Befragung zu, einem Freund "Räuberleiter" gehalten zu haben, der dann Pfefferspray in den Gemeindesaal gesprüht habe. Insgesamt erlitten 13 Flüchtlinge Augen- und Atemwegsreizungen. Zehn Personen konnten nach Behandlung vor Ort entlassen werden, drei wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (359)

