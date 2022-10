Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Drei Diebe entwenden hochwertige Mobiltelefone - eine Festnahme

Krefeld (ots)

Am Mittwochnachmittag (12. Oktober 2022) gegen 17 Uhr betraten drei Männer ein Mobilfunkgeschäft im Schwanenmarkt und rissen dort mehrere hochwertige Smartphones samt Sicherung aus der Ausstellungsvorrichtung. Im Anschluss flüchteten sie samt Beute aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf, verlor sie aber zwischenzeitlich aus den Augen. Auf dem Parkplatz am Westwall sah der Angestellte einen der Flüchtigen gerade in sein Auto steigen. Er rief zwei Polizisten hinzu, die gerade auf dem Weg zum Einsatzort waren. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zwei Mobiltelefone samt Sicherung. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl vor. Nach den beiden anderen Männern wird weiter gefahndet. (356)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell