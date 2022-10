POL-KR: Stadtmitte - Verkehrsunfall fordert elf Verletzte

Krefeld (ots) - In der Nacht auf Dienstag (11. Oktober 2022) sind gegen 1:20 Uhr an der Kreuzung von Venloer Straße und Tönisvorster Straße auf einem Feld rund 500 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr lässt sie derzeit weiterhin kontrolliert abbrennen. Gegen 1:15 Uhr hatte ein Zeuge außerdem an einem auf der Mevissenstraße geparkten Lkw-Auflieger Qualm und ...

mehr