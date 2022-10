Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stohballen und Lkw-Auflieger in Brand: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

In der Nacht auf Dienstag (11. Oktober 2022) sind gegen 1:20 Uhr an der Kreuzung von Venloer Straße und Tönisvorster Straße auf einem Feld rund 500 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr lässt sie derzeit weiterhin kontrolliert abbrennen. Gegen 1:15 Uhr hatte ein Zeuge außerdem an einem auf der Mevissenstraße geparkten Lkw-Auflieger Qualm und kleinere Flammen bemerkt, welche die herbeigerufene Feuerwehr zügig löschen konnte.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und schließt einen Zusammenhang zwischen den Bränden nicht aus. Sie hat in der Nacht im Rahmen der Fahndung auch einen Hubschrauber eingesetzt. Die Suche nach möglichen Tätern blieb jedoch erfolglos.

Wer hat in der Nacht ab 1 Uhr etwas gesehen, zum Beispiel verdächtige Personen im Bereich von Mevissenstraße, Siempelkampstraße, Venloer Straße und Kempener Allee? Möglicherweise waren sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (352)

