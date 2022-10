POL-KR: Kempener Feld/Baakeshof: Räuberin bedroht Angestellte mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Krefeld

Kempener Feld/Baakeshof: Räuberin bedroht Angestellte mit Pfefferspray - Zeugen gesucht

Krefeld

Am Sonntagnachmittag (9. Oktober 2022) gegen 16:50 Uhr erschien eine Frau in einem Sonnenstudio Am Westbahnhof und forderte von der Mitarbeiterin die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Als die Mitarbeiterin der Aufforderung nicht nachkam, richtete sie eine Pfefferspraydose auf ihr Gesicht und es kam zu einer Rangelei. Als die Angestellte daraufhin versuchte zu flüchten, riss sie ihr an den Haaren, zog sie zurück und besprühte sie mit dem Spray. Aus Angst vor einem weiteren Angriff übergab die 26-Jährige Angestellte der Räuberin daraufhin das Trinkgeld und ein Mobiltelefon. Sie beschrieb die Täterin als 25-30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Sie hatte schulterlange schwarz-gelockte Haare und trug eine schwarze Jacke und einen Rucksack. Die Ohrläppchen waren auffällig ausgehangen - vermutlich durch Tunnel-Piercings. Sie sprach Deutsch ohne Akzent.

Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (349)

