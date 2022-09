Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Eigentümer eines Fischerboots gesucht

Gifhorn (ots)

Bereits am Dienstag, den 30.08.2022, stellte die Polizei Gifhorn ein im Grünstreifen liegendes Fischerboot in der Straße Am Schliekenberg in 38518 Gifhorn/Kästorf sicher.

Da sich bislang kein Verlierer bei der Polizei Gifhorn gemeldet hat, sucht die Polizei nun aktiv nach dem Verlierer des Fischerboots.

Wer erkennt hier sein Fischerboot wieder oder kann Hinweise zum Eigentümer geben? Hinweise nimmt die Polizei unter 05371 980 0 entgegen.

