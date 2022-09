POL-GF: Ermittlungserfolg / Polizei nimmt 30-Jährigen fest

Gemeinde Sassenburg/Boldecker Land (ots) - Am Sonntagmorgen, den 04.09.2022, gegen 05:30 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizei Gifhorn einen 34-jähriger Sassenburger in seinem Mercedes, in der Straße Dannenbütteler Weg in Westerbeck, einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch fest woraufhin dem 34-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe im Klinikum entnommen wurde. Der ...

mehr