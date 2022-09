POL-GF: Presselage der Polizeiinspektion Gifhorn für das Wochenende 03./04.09.2022

Polizeiinspektion Gifhorn

Presselage der Polizeiinspektion Gifhorn für das Wochenende 03./04.09.2022

Gifhorn (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Eine nicht alltägliche Verkehrskontrolle hatte die Polizei am vergangenen Wochenende. Am Samstag, 03.09.22, gegen ca. 02:00 Uhr, wurde in Zasenbeck eine 34-jährige Frau aus Wittingen kontrolliert, die mit einem älteren Traktor der Marke McCormick in der Alten Schulstraße unterwegs war. Nach eigenen Angaben war sie zu dieser Zeit unterwegs, um sich Zigaretten zu kaufen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrerin des Traktors alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille, so dass der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Problematisch war zudem, dass der Traktor weder zugelassen noch versichert war. Die Frau wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten müssen. Zudem wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt; auch die Weiterfahrt wurde untersagt.

Betrugsversuche in Form von sogenannten "Schockanrufen"

Gegen Ende der vergangenen Woche kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gifhorn zu sogenannten "Schockanrufen". Hierbei wurden vermutlich vornehmlich ältere Menschen telefonisch kontaktiert, um ihnen eine schockierende Nachricht, wie beispielsweise die Verursachung eines schweren Verkehrsunfalls durch ein Familienmitglied, zu überbringen. Anschließend wurde daraufhin gewirkt, von dem Gesprächspartner eine möglichst hohe Bargeldsumme für einen vermeintlichen Anwalt bzw. eine fiktive Kaution zu ergaunern. Die Polizei weist deshalb in diesem Zusammenhang daraufhin, nicht auf diese Geldforderungen einzugehen und insbesondere kein Bargeld an unbekannte Personen zu übergeben.

