BPOLD-B: Gemeinsame Aktionstage im ÖPNV vom 27. Juni bis 1. Juli 2022

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg: (ots) - Sonntagmorgen nahmen Bundespolizisten drei Männer am Bahnhof Berlin - Ostkreuz vorläufig fest, die zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn bestohlen haben. Sie sollen am heutigen Montag einem Richter vorgeführt werden. Gegen 4 Uhr fiel das Trio den zivil eingesetzten Bundespolizisten am Bahnhof Berlin - Ostkreuz aufgrund ihres für Taschendiebe typischen Verhaltens ...

