POL-KR: Stadtmitte: Falscher Polizeibeamter - Geldübergabe gescheitert

Am Donnerstag (20. Oktober 2022) erhielt ein Ehepaar gegen 13 Uhr einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und durch die Zahlung einer Kaution freigelassen werden könne.

Am Schalter einer Bank auf dem Ostwall hob das Ehepaar einen fünfstelligen Geldbetrag ab. Der falsche Polizist blieb die gesamte Zeit in der Leitung und gab weitere Anweisungen. So lotste er das Paar zur Luisenstraße. Dort wartete ein Mann, um das Geld entgegenzunehmen. Während des Gesprächs wuchs das Misstrauen des Paares, sodass sie einen Ausweis des Mannes sehen wollten. Der Mann entfernte sich daraufhin ohne Beute in Richtung Dreikönigenstraße.

Er war circa 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und kurze schwarze Haare. Er trug eine beige Jogginghose und einen beigen Blouson. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Seien auch Sie misstrauisch. Übergeben Sie keiner fremden Person Bargeld oder Schmuck. Weitere Infos erhalten Sie hier: www.krefeld.polizei.nrw/senioren (363)

