Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizisten gegen 18.30 Uhr in der Karl-Marx-Straße eine 32-jährige Autofahrerin in ihrem Audi. Ein Drogentest verlief bei der Frau positiv. Sie musste ihr Auto stehen lassen und mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell