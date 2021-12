Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkendes Auto touchiert und geflüchtet

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 6.30 Uhr, kam es in der Straße der Einheit vor einem Firmengelände zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Skoda Superb. Der unbekannte Fahrzeugführer, der in einem blauen Auto gesessen haben soll, hinterließ am Heck des Skoda einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

