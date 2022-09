Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei ermittelt; Wer kann Hinweise geben?

Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich in der Zeit zwischen Montag, 01.09.2022, 10:00 Uhr und 17:00 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Herdestraße ein. Als die Bewohner gegen 17:00 Uhr nach Hause zurückkehrten, stellten sie eine offenstehende Zugangstür fest und verständigten sofort die Polizei. Bei einer Nachschau konnten keine Personen mehr im Gebäude festgestellt werden. Wie sich allerdings herausstellte durchsuchten die Unbekannten das Objekt und entwendeten Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet gesehen haben, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

