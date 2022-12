Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Unfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Duisburg (ots)

Ein Fußgänger (60) und ein Fahrradfahrer (60) sind am Donnerstagabend (8. Dezember, 20:30 Uhr) nach einem Unfall auf der Nikolaistraße in Krankenhäuser gekommen. Der alkoholisierte Fußgänger lief im Bereich einer Baustelle über die Straße, was dort aktuell für Fußgänger verboten ist. Er stieß mit dem Radfahrer zusammen, welcher zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer wird aktuell stationär im Krankenhaus behandelt; der Fußgänger wurde nach einem ambulanten Aufenthalt wieder entlassen.

