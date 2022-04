POL-WAF: Telgte. Alkoholkonsum während Kontrolle aufgefallen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (02.04.2022) ein Auto in Everswinkel angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der blaue Toyota Prius war am Straßenrand der Von-Galen-Straße geparkt und muss zwischen 12.00 Uhr und 13.20 Uhr angefahren worden sein. Der Pkw wurde vorne rechts beschädigt. Hinweise zu dem Unfallbeteiligten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

