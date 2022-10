Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen geladene Gasdruckwaffe bei Reisenden fest

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag, den 20.10.2022 gegen 09:00 Uhr einen Mann in der S-Bahn auf der Strecke Magdeburg - Schönebeck, auf Höhe Magdeburg Süd-Ost. Nach der Personalienüberprüfung im polizeilichen Informationssystem, die ergab, dass der Mann bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde der 22-Jährige befragt, ob er Drogen oder gefährliche Gegenstände mit sich führte. Dies verneinte er, gab jedoch an, in seinem Rucksack eine Softairwaffe zu haben. Diese wurde dann auch durch die eingesetzten Beamten aufgefunden. Die mit circa 20 Metallkugeln geladene Gas-druckwaffe befand sich in einem Kunststoffkoffer, der sich ohne weite-res Öffnen ließ. Zudem wurde ein Kunststoffbehälter mit weiteren Me-tallkugeln und zwei CO2-Gaskartuschen fest- und sichergestellt. Der Deutsche muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell