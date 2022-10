Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Trittbrettfahrer hat mehr Glück als Verstand

Halle (ots)

Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei beobachtete am Mittwoch, den 19.10.2022 gegen 21:30 Uhr auf dem Hauptbahnhof Halle einen Mann, der auf Bahnsteig sechs in Abfallentsorgungsbehältern nach Leergut suchte. Auf dem Gleis befand sich ein Güterzug, der seine Fahrt langsam Richtung Großkorbetha fortsetzte. Die Beamten sahen wie der 35-Jährige auf ein Trittbrett sprang, sich daran festhielt und sitzend auf dem Güterzug davonfuhr. Sofort wurde die Notfallleitstelle der Bahn kontaktiert, die den Lokführer anwies, den Zug am Haltepunkt Halle-Ammendorf zu stoppen. Parallel dazu verlegten die Bundespolizisten mit Martinshorn und Blaulicht zum besagten Haltepunkt, um die Person vom Zug und aus dem Gefahrenbereich zu holen. Vor Ort konnte die Streife den aus der Slowakei stammenden Mann feststellen und erklärte diesem, dass es in Deutschland unüblich sei, auf einem Güterzug aufzuspringen und auf dem Trittbrett mitzufahren. Zudem belehrten sie ihn darüber, dass er sich mit seiner Handlung in Lebensgefahr begeben hat. Der Betroffene wurde mit zur Dienststelle genommen, um diesen zweifelsfrei zu identifizieren. Nach abgeschlossenen polizeilichen Maßnahmen konnte der Trittbrettfahrer die Diensträume mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der Vornahme einer Betriebsstörung verlassen.

