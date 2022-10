Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 35-Jähriger mit 1,64 Promille versucht Teppich zu stehlen - Anzeigen und Hausverbot folgen

Halle (ots)

Am Samstag, den 15. Oktober 2022 wurde das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn gegen 04:20 Uhr über einen versuchten Diebstahl informiert. Eine alarmierte Streife begab sich umgehend in die Haupthalle des Bahnhofes. Nach ersten Informationen versuchte ein 35-Jähriger einen Teppich der Deutschen Bahn nahe des Haupteinganges zu entwenden. Er wurde durch die verständigten Bundespolizisten kontrolliert. Nach Überprüfung seiner Personalien durchsuchten die Beamten seine mitgeführten Sachen nach weiterem möglichen Diebesgut. Hierbei stellten sie circa 4,5 Gramm vermutlich der Droge Cannabis fest und anschließend sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,64 Promille. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen konnte der Deutsche seinen Weg, ohne Teppich, jedoch mit Strafanzeigen wegen des versuchten Diebstahls sowie wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, fortsetzen. Die aufgefundenen Drogen werden zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Neben den Anzeigen erhält er zudem ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell