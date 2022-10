Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gib Deiner Zukunft eine neue Richtung! Informationsveranstaltung der Bundespolizei am 26. Oktober 2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Magdeburg (ots)

Vielfältige Aufgaben und Möglichkeiten, kein Job wie jeder andere, Abwechslung steht auf der Tagesordnung, Teamwork: dafür und für vieles mehr steht die Bundespolizei. Wir kümmern uns um die Ordnung und Sicherheit an den Bahnhöfen, Flughäfen und Grenzen. Dein Arbeitsplatz kann dort sein, wo viele ihre Reise antreten, in einem Polizeihubschrauber, auf einem Pferderücken, neben Deinem Partner mit der kalten Schnauze oder im Ausland. Die Bundespolizei bietet viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und sucht weiterhin Verstärkung. Bereits am 1. März oder 1. September 2023 kann Deine Ausbildung starten. Die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsbeginn im März wurde bis zum 13. November verlängert. Daher findet am 26. Oktober 2022, in der Zeit von 16:00 - 18:00 Uhr eine Informationsveranstaltung bei der Bundespolizei in Magdeburg, in der Nähe des Hauptbahnhofes, Ernst-Reuther-Str. 43, 6. Etage statt. Der Einstellungsberater Carlo Lauben steht hier allen Interessenten zur Verfügung und freut sich auf viele interessante Gespräche mit zukünftigen Bewerbern. Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich bitte per Mail unter eb.magdeburg@polizei.bund.de oder eb.halle@polizei.bund.de an. Weitere Informationen findet Ihr auf der Homepage www.komm-zur-bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell