Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Smartphone von schlafenden Reisenden entwendet - Mutmaßliche Diebe entlarvt

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 10. Oktober 2022 wurde die Bundespolizei in Magdeburg durch die Notfallleitstelle der Bahn gegen 04:00 Uhr über zwei Rei-sende in einem Intercityexpress informiert, welche diesen ohne die erforderlichen Fahrscheine nutzten. Zudem wurde die Zugbegleiterin durch einen Passagier darauf hingewiesen, dass die beiden Männer im Zug herumlaufen und nach Wertgegenständen bei schlafenden Personen Ausschau halten. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg stand eine Streife bereit, übernahm die beiden 26-jährigen Tatverdächtigen aus Libyen beziehungsweise Tunesien und nahm sie für die Identitätsfeststellung wegen der begangenen Leistungserschleichung mit zur Dienststelle. Hierbei legte der libysche Staatsangehörige ein Handy auf eine Bank. Zeitgleich hierzu meldete sich ein Reisender bei den Bundespolizisten und gab an, dass sein Smartphone entwendet wurde. Der Geschädigte befand sich ebenfalls in dem besagten Zug. Das Telefon hatte er auf der herunterklappbaren Ablagefläche des Vordersitzes gelegt. Er war eingeschlafen und bemerkte nach dem Aufwachen den Verlust des Gerätes. Hierbei handelte es sich um das Telefon, welches der 26-jährige Mann zuvor auf die Bank gelegt hatte. Auch bei der Durchsuchung seines Begleiters stellten die Bundespolizisten ein weiteres Handy fest, was ihm nicht gehörte. Beide Telefone wurden zunächst sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich daher neben der Leistungserschleichung auch wegen Diebstahls verantworten. Abschließend konnte dem Geschädigten sein Smartphone wieder ausgehändigt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell