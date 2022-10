Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Abgebrochener Flaschenhals und 2,35 Promille: Mann greift Si-cherheitsmitarbeiter der Bahn und Bundespolizisten an

Halle/S. (ots)

Am Montag, den 10. Oktober 2022 wurde das Bundespolizeirevier Halle gegen 20:15 Uhr durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn über einen aggressiven Reisenden im Hauptbahnhof informiert. Nach ersten Informationen beleidigte der 35-Jährige jene Mitarbeiter, bedrohte sie und versuchte einen von ihnen mit einem abgebrochenen Flaschenhals anzugreifen. Zwei alarmierte Streifen der Bundespolizei begaben sich umgehend in den Bereich der Schließfächer. Der deutsche Tatverdächtige verhielt sich weiterhin aggressiv, unkooperativ und versuchte die Beamten zu schlagen. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dennoch beruhigte er sich keineswegs. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin folgten abermals Beleidigungen und Bedrohungen in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem versuchte er in ihre Richtung zu spucken und zu treten, um so die polizeiliche Maßnahme zu erschweren. Eine Beamtin wurde hierbei leicht an den Händen verletzt, ist jedoch weiterhin dienstfähig. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde ein Rettungswagen angefordert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,35 Promille. Der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretene wurde für seine weitere medizinische Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Er erhält Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

