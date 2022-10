Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wegen Trunkenheit im Verkehr - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle/S. (ots)

Am Samstag, den 8. Oktober kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 23:00 Uhr einen jungen Mann auf dem Hauptbahnhof Halle. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in dem polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass der 30-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Gera per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wur-de. Wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilte ihn das Amtsgericht Gera im Februar 2020 zu einer Geldstrafe in Höhe von 1750 Euro bezie-hungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 70 Tage. Der Ver-urteilte zahlte nur einen Teil seiner Geldstrafe. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Gera im Juli dieses Jahres den Haftbefehl. Dieser wurde dem Deutschen auf dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof eröffnet. Er konnte die noch offenen 1225 Euro nicht aufbringen und wurde durch Beamte an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben.

