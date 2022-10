Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Während Kontrolle: Mann zieht Messer aus Jackentasche

Halle/S. (ots)

Am Freitagvormittag, den 7. Oktober 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 07:30 Uhr im Hauptbahnhof Halle/Saale einen Mann, welcher zunächst hilflos auf sie wirkte. Dieser verhielt sich jedoch von Anfang an unkooperativ und sehr aggressiv gegenüber den Bundespolizisten. Zudem verweigerte er die Angabe seiner Personalien. Daraufhin forderten die Beamten ihn auf, für die Personalienfeststellung mit zur Dienststelle zu kommen. Auch dieser Weisung kam der 35-Jährige nicht nach. Zudem steckte er seine Hände immer wieder in die Taschen seiner Daunenjacke. Da er auch die mehrmaligen Aufforderungen, die Hände aus den Taschen zu nehmen, ignorierte, wollten die Beamten diese aus der Tasche ziehen. Als der aus dem Libanon stammende Mann dies realisierte, zog er mit seiner rechten Hand ein Messer aus der Tasche, hielt dies kurz nach oben und warf es anschließend weg. Danach steckte er die Hand sofort wieder in die Tasche. Da die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der Mann weitere Waffen bei sich führt, musste die Schusswaffe angedroht und der Tatverdächtige zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auch hierbei setzte er sich zur Wehr. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht und durchsucht. Weitere Waffen oder gefährliche Gegenstände wurden nicht festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er bereits mehrfach polizeilich durch Eigentums- und Gewaltdelikte in Erscheinung getreten war. Ihn erwarten Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Waffengesetzt sowie der Waffenverbotszone im Hauptbahnhof Halle.

