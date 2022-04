Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Kiosk (27.04.2022)

Hüfingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr versucht, in einen Kiosk in der Bräunlinger Straße, beim Wohnmobilstellplatz an der Breg, einzubrechen. Der Unbekannte trat zunächst mit dem Fuß gegen die Tür des Kioskes. Anschließend warf der Täter die Glastür mit einer Steinplatte ein. In den Innenraum gelangte der Einbrecher jedoch nicht. Durch die Steinplatte wurde zudem ein hinter der Glastür stehender Getränkekühlschrank beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Wohnmobilstellplatzes beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

