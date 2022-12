Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfallgeschehen verstorben

Rastatt (ots)

Nach dem Unfalltod einer 98 Jahre alten Frau, haben die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren gegen einen 61-Jährigen eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau am Morgen des 15. Dezember durch den gewerblichen Fahrdienst in ihrem Rollstuhl zu einem Arzttermin gefahren worden. Weil der 61 Jahre alte Fahrer die Seniorin versehentlich zu einer falschen Praxis in der Niederwaldstraße fuhr, soll der Mann sie zurück in das Fahrzeug gebracht haben und dann mehrere Hundert Meter gefahren sein, ohne die Frau im Rollstuhl zu sichern. Während dieser Fahrt stürzte die Frau im Fahrzeug und verletzt sich dabei so schwer, dass sie am 27. Dezember verstarb.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell