Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

2.Nachtragsmeldung

Kehl (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am 21. Dezember, bei welchem eine Frau schwer verletzt wurde, haben inzwischen die Beamten des Verkehrsdiensts in Offenburg die weiteren Unfallermittlungen übernommen. Trotz eingehender Zeugenhinweise, konnten bislang weder der Fahrer noch das Unfallfahrzeug ausfindig gemacht werden. Zeugenaussagen zufolge handelt es sich um einen dunklen Vier- oder Fünftürer, der im Frontbereich beschädigt sein müsste.

Beschreibungen zufolge soll der Autofahrer die schwerverletzte Fußgängerin zunächst von der Straße auf die Wiese gelegt haben, um dann seine Fahrzeugtrümmer aufzusammeln und in den Kofferraum seines Wagens zu laden. Anschließend soll er die Frau trotz ihrer schweren Verletzungen zu seinem Auto geführt haben. Anstatt sie dann ins nahegelegenen Krankenhaus zur Notversorgung zu fahren, wurde sie bei Angehörigen in Kehl abgesetzt, bevor der noch Unbekannte sich dann wegen eines angeblichen Termins ohne Angabe seiner Personalien auf und davon gemacht haben soll.

Die Offenburger Verkehrspolizei bittet Zeugen des Vorfalles nochmals dringend, sich bei der Polizei zu melden! Wer hat etwas von dem Unfall in der Vogesenallee und/oder den Ereignissen danach gesehen? Wem ist in der Zeit seit dem 20.12. ein dunkler Vier- bzw. Fünftürer aufgefallen, an dem zumindest ein Schweinwerfer zerbrochen ist? Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die junge Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert, sodass der gesuchte PKW auch im Bereich von Kühlergrill und Motorhaube beschädigt sein müsste.

Hinweise bitte an die Ermittler des Verkehrsdiensts in Offenburg unter: 0781 / 21-4200.

/ms /ma

Nachtragsmeldung vom 22. Dezember 2022, 10:13 Uhr

Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht /Nachtragsmeldung

Kehl Die Beamten des Polizeireviers Kehl sind nach dem Unfall am Dienstagabend in der Vogesenallee weiter auf der Suche nach dem Unfallverursacher und möglichen Zeugen. Durch am Unfallort aufgefundene Splitter von Beleuchtungseinrichtungen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeuges, kann mittlerweile ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Renault handelte. Die Beamten sind daher weiter auf der Suche nach Zeugen, die unter der Telefonnummer 07851 893-0 Hinweise zu dem dunklen Fahrzeug geben können. Das 25 Jahre alte Unfallopfer befindet sich derzeit nach wie vor schwer verletzt in einer Klinik in Behandlung.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Mittwoch, 21. Dezember 2022, 12:11 Uhr

Kehl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kehl Nach einer Unfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin am Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach dem flüchtigen Fahrer und weiterer Zeugen. Gegen 17:15 Uhr wollte nach derzeitigen Erkenntnissen eine 25-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg über die Vogesenstraße, Höhe der Beruflichen Schulen, in Richtung Schneeflären überqueren. Dabei wurde die Frau von einem Pkw erfasst, zu Boden geschleudert und verletzt. Der Fahrer des Fahrzeuges soll die Frau zunächst von der Straße getragen und sie im weiteren Verlauf in sein Auto gesetzt haben. Im Anschluss entfernte sich das Auto samt beider Unfallbeteiligten. Zeitgleich mit der Fahndung durch zwischenzeitlich von Zeugen alarmierten Beamten, kam die Fußgängerin zum Polizeirevier. Sie war durch den unbekannten Autofahrer unter Zahlung eines zweistelligen Betrages bei Verwandten abgesetzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen vom Polizeirevier aus in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunklen Renault Scenic handeln, der im Frontbereich Beschädigungen aufweisen dürfte. Durch Zeugen wurde das Kennzeichenfragment "OG-M" ohne die Zahlenkombination abgelesen. Der Fahrer wurde als etwa 35 Jahre mit Glatze beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacher und dem Unfallhergang machen können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Beamten in Kehl.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell