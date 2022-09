Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handy gestohlen/Wer kennt den Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Tatverdächtigen. Der Mann wird verdächtigt, am Montag, 11. April 2022, zwischen 19 Uhr und 19.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 302 am Goldbergplatz in Buer einem 21 Jahre alten Mann das Mobiltelefon entwendet zu haben, nachdem dieser es in der Bahn hatte liegen lassen. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Gericht die Veröffentlichung von Bildern einer Überwachungskamera angeordnet. Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wendet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Hier der Link zu den Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/87114

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell