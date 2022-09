Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei nimmt Randalierer vorläufig fest

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Einsatz in Schalke sind zwei Polizeibeamte am Donnerstagmorgen, 8. September 2022, verletzt worden. Zeugen hatten der Polizei gegen 6.35 Uhr einen Streit in einer Wohnung an der Paulinenstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 24-Jährigen, der unvermittelt ein Messer zog. Um einen Angriff zu verhindern, brachten die Beamten den Mann zu Boden und fixierten ihn. Dabei verletzten sich zwei Polizisten, die aber dienstfähig blieben. Die Beamten stellten das Messer sicher, nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Gegen den 24-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 37-Jähriger, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt und sich den Beamten gegenüber aggressiv zeigte, wurde zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

