Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl mehrerer Smartphones aus Handyshop - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei stellte am Freitag, 9. September 2022, gegen vier Uhr den Diebstahl mehrerer Smartphones aus der Auslage eines Handyshops in der Gelsenkirchener Altstadt fest. Die Eingangstür des Geschäftes auf der Bahnhofstraße wurde eingeschlagen und vollständig entglast. Der Laden wurde durchwühlt und die Auslage leergeräumt.

Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war zum Tatzeitpunkt in der Nähe und wurde durch das laute Einschlagen der Scheibe auf den Vorfall aufmerksam. Ein bislang unbekannter vorbeifahrender Fahrradfahrer teilte dem Zeugen daraufhin mit, dass zwei männliche maskierte Personen soeben in den Handyshop einbrechen würden. Laut dem unbekannten Radfahrer seien die beiden Tatverdächtigen in Richtung Norden über die Augustastraße in Richtung Weberstraße geflüchtet.

Die Polizei sucht nun sowohl den unbekannten Fahrradfahrer als auch weitere Zeugen des Tatgeschehens und bittet diese, sich zu melden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell