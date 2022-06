Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Wolfgang Schmülling übergibt 16 Löschfahrzeuge an Feuerwehren in ganz M-V

Schwerin (ots)

Am morgigen Freitag übergibt der Staatssekretär des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung, Wolfgang Schmülling, in Malchow 16 weitere Löschfahrzeuge an Feuerwehren in allen sechs Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Fahrzeuge des Typs TSF-W (Tragkraft-spritzfahrzeug-Wasser) werden im Rahmen des 50-Millionen-Euro-Programms "Zukunftsfähige Feuerwehr" vom Land bereitgestellt. Insgesamt werden 265 Fahrzeuge verteilt. Mit dem Termin am Sonnabend sind dann insgesamt 135 Fahrzeuge übergeben. Die übrigen werden bis 2023 hergestellt und ausgeliefert.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln herzlich zur Fahrzeugübergabe eingeladen.

Termin: Freitag, 1. Juli 2022, 15.30 Uhr

Ort: Landschule für Brand-und Katastrophenschutz M-V, Außenstandort Kaserne Damerow, 19399 Neu Poserin

Jeweils eines der neuen Fahrzeuge, die speziell für Mecklenburg-Vorpommern konzipiert wurden, erhalten:

Ludwigslust-Parchim:

- Freiwillige Feuerwehr Barkow - Freiwillige Feuerwehr Tessin

Mecklenburgische Seenplatte:

- Freiwillige Feuerwehr Bredenfelde - Freiwillige Feuerwehr Letzin - Freiwillige Feuerwehr Melz

Nordwestmecklenburg:

- Freiwillige Feuerwehr Neuendorf - Freiwillige Feuerwehr Passee

Landkreis Rostock:

- Freiwillige Feuerwehr Altenhagen

Vorpommern-Greifswald:

- Freiwillige Feuerwehr Krugsdorf - Freiwillige Feuerwehr Rollwitz - Freiwillige Feuerwehr Blesewitz - Freiwillige Feuerwehr Butzow - Freiwillige Feuerwehr Polzow

Vorpommern-Rügen:

- Freiwillige Feuerwehr Zarrentin - Freiwillige Feuerwehr Glowe - Freiwillige Feuerwehr Jakobsdorf

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell