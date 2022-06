Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Trunkenheit am Steuer

Gernsbach (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau fiel am Donnerstagabend ein Audi-Fahrer auf der B 462 in Richtung Rastatt auf. Der 28-jährige Fahrer des A6 lenkte sein Fahrzeug mehrfach unsicher in die Mitte der Fahrbahn und immer wieder gefährlich nahe an den rechten Fahrbahnrad.

Glücklicherweise wurden während der Hinterherfahrt der Beamten keine entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Beim darauffolgenden Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Fahrer mit über zwei Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte.

/nk

