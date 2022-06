POL-OG: Gaggenau - Goethestraße gesperrt

Bühlertal (ots) - Der Verlust eines Reifens während der Fahrt führte am Donnerstagmittag zu einem Sachschaden von rund 4.500 Euro. Der Fahrer eines Ford war gegen 12:30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bühl unterwegs, als sich an seinem Anhänger ein Reifen löste, bergab rollte und im Gegenverkehr mit einem Mercedes kollidierte. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. /ma Rückfragen bitte an: ...

