POL-OG: Forbach - Unfall mit Rettungshubschraubereinsatz

Gaggenau (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, bei dem gegen 12:45 Uhr mutmaßlich eine Radfahrerin von einem Auto erfasst wurde, ist derzeit die Goethestraße in Gaggenau voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die verletzte Radfahrerin wird zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 ...

