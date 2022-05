Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - LKW in Graben, B8 mehrere Stunden gesperrt

Voerde (ots)

Am 24.05.2022 gegen 17:40 Uhr ereignete sich in Voerde auf der Hindenburgstraße (B8) ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW von der Fahrbahn abgekommen ist und sich der 28-Jährige Fahrzeugführer leicht verletzte. Der 28-Jährige befuhr mit einem Sattelzug die Hindenburgstraße aus Friedrichsfeld kommend in Fahrtrichtung Dinslaken. An der Einmündung der Bahnhofstraße kam der Sattelzug beim Abbremsen nach links von der Fahrbahn ab und rutschte zum Teil die Böschung hinunter. Durch den Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Aus dem verunfallten Fahrzeug lief Kraftstoff aus und gelangte ins Erdreich.

Für die Bergung des Sattelzuges musste die B8 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Eine Spezialfirma mit einem Schwerlastkran hob den LKW aus der Böschung zurück auf die Fahrbahn. Das verunreinigte Erdreich wurde anschließend ausgehoben und entsorgt. Die Fahrbahn wurde gegen 0:00 Uhr wieder freigegeben.

