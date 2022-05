Wesel (ots) - Am Montagabend, gegen 20 Uhr kam es an der städtischen Unterkunft an der Berkevoortshofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 59-jährigen Bewohner und einem unbekannten Mann. Ein 18-jähriger Bewohner der Unterkunft bemerkte den lautstarken Streit vor dem Gebäude und wollte schlichtend dazwischen gehen. Bei dem anschließenden Handgemenge erlitt der 59-Jährige Bewohner Verletzungen am Kopf ...

