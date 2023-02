Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall unter Medikamenteneinwirkung ++ Querende Radfahrerin übersehen ++ Vandalismus auf dem Spielplatz - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unfall unter Medikamenteneinwirkung

Elsdorf. Vermutlich unter dem Einfluss eines Medikaments hat ein 68-jähriger Autofahrer am Montagmorgen in der Straße Auf dem Brooke einen Verkehrsunfall verursacht. Aufgrund plötzlich eintretender, gesundheitlicher Probleme kam der Mann gegen 7 Uhr früh mit seinem VW Golf nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun eines Logistikunternehmens. Der Mann blieb unverletzt und gab an, vor Fahrtantritt ein ärztlich verschriebenes Medikament zu sich genommen zu haben. Zur Überprüfung seiner Aussage musste der 68-Jährige eine Blutprobe abgeben. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über zehntausend Euro.

Querende Radfahrerin übersehen

Zeven. Eine 32-jährige Radfahrerin hat sich am Montagmittag bei einer Kollision mit einem Auto leichte Verletzungen zugezogen. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Polo von einem Grundstück auf die Poststraße fahren. Dabei hatte er vermutlich nicht mit der von rechts auf dem Fußweg kommenden Radfahrerin gerechnet. Nach der Kollision kam die Frau zu Fall und verletzte sich am Bein und an der Hand. Der Schaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Vandalismus auf dem Spielplatz - Polizei bittet um Hinweise

Scheeßel. Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben Unbekannte auf dem Spielplatz an der Ecke Fasanenweg/Lehmsalweg ärgerlichen Schaden angerichtet. Sie beschädigten mehrere Zaunelemente, brachen einen Mülleimer vom Holzständer und nahmen ihn mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund fünfhundert Euro und bittet unter Telefon 04263/98516-0 um Hinweise.

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Rotenburg. Eine 85-jährige Scheeßelerin ist am Montagmittag in einem Discounter an der Brockeler Straße von Taschendieben bestohlen worden. Während sie einkaufte, hatte die Seniorin ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Beim Bezahlen bemerkte sie, dass die Täter ihre schwarze Geldbörse mit Bargeld gestohlen hatten.

Tageswohnungseinbruch

Bremervörde. Bargeld und Schmuck haben unbekannte Täter am Montag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße "Schapsweide" erbeutet. Zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr versuchten sie zunächst auf der Rückseite des Hauses eine Terrassentür aufzuhebeln. Als das misslang, gelang ihnen das Aufbrechen eines Fensters. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher in allen Räume nach Beute und wurden fündig. Mit dem Diebesgut verschwanden sie unerkannt.

Wohnungseinbruch in der Schillerstraße

Visselhövede. Am Montag zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr ist es in der Schillerstraße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter hebelten auf der Rückseite eines Wohnhauses eine Terrassentür auf. In der Wohnung durchstöberten sie alle Räume nach Beute. Mit Bargeld, zwei Armbanduhren, Schmuck, Manschettenknöpfen und Parfum machten sie sich aus dem Staub.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell