Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 22.10.2022 zwischen 21.15 Uhr und 22.45 Uhr führte die Polizei Alfeld Geschwindigkeitsüberprüfungen auf der Bundesstraße 3 in Limmer durch. Dabei passierten etwa siebzig Verkehrsteilnehmende die Kontrollstelle, an der 50 km/h erlaubt sind. Zehn von ihnen wurden mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen; gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der höchste gemessene Wert lag dabei bei 74 km/h.

