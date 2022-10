Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt/Heisede, Unfallflucht/abgestellter Anhänger wird von Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Heisede, Wehmeweg(lü) In der Zeit von Mittwoch, 19.10.22, ca. 16.00 Uhr, bis zum 21.10.22, ca. 10.00 Uhr, wurde ein abgestellter Pkw-Anhänger vermutlich beim Ein-/Ausparken oder Rangieren von einem Pkw im Heckbereich beschädigt. Der Anhänger war am rechten Straßenrand abgestellt. Durch den Anprall löste sich vermutlich eine Schweinwerferblende am Pkw des Verursachers, die unter dem Anhänger aufgefunden werden konnte. Trotzdem entfernte sich der Verursacher mit seinem Pkw ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Schadenshöhe: ca. 300,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt, unter Tel.: 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell