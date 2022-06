Polizei Mettmann

POL-ME: Unfallopfer von der Dieselstraße ist verstorben - Wülfrath

Wuppertal - 2206146

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2206142 vom 29.06.2022 berichteten wir von einem tragischen Verkehrsunfall, der sich am gleichen Tag, gegen 05.10 Uhr, in Wülfrath an der Dieselstraße im Industrie- und Gewerbegebiet Kocherscheidt ereignete. Bei diesem Unfall wurde eine 52-jährige Fußgängerin aus Wuppertal lebensgefährlich verletzt und deshalb zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Wuppertaler Klinik gebracht. Am späten Abend des 29.06.2022 erhielt die Polizei in Mettmann Kenntnis davon, dass die Patientin dort verstorben ist.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall beim zuständigen Verkehrskommissariat in Heiligenhaus dauern aktuell weiter an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell