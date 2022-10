Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, 2 Pkw aufgebrochen auf Parkplatz neben der Avacon

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Jacobistraße,(lü) Bislang unbekannte Beschuldigte zerstörten Seitenscheiben an zwei Pkw. Ein Pkw wurde durchwühlt. Vermutlich wurde aber nichts entwendet. Als sie sich am zweiten Pkw zu schaffen machten, löste vermutlich die Alarmanlage vom Pkw aus und die Täter flüchteten. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen VW Tiguan und einen blauen VW Golf Plus. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 18.10.22, 09.00 Uhr und dem 21.10.22, 10.35 Uhr. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1700,00 Euro. Zeugen, welche Angaben zu Taten oder Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt,05066/9850, in Verbindung zu setzen.

