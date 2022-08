Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Leichter Verkehrsunfall - Polizei sucht Autofahrerin

Glandorf (ots)

Am Kreisverkehr Iburger Straße (B51) / Fürchtorfer Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 16:30 Uhr ein leichter Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Eine 17-jährige Glandorferin wartete mit ihrem Fahrrad auf einer Mittelinsel an der Kreisfahrbahn. Eine Autofahrerin gab der Jugendlichen per Handzeichen zu verstehen, dass sie Vorfahrt gewähren würde. Das Mädchen überquerte daraufhin die Fahrbahn, wurde allerdings am Hinterrad von dem Pkw touchiert und dabei leicht verletzt. Die Autofahrerin stoppte und es kam zum Gespräch zwischen den beiden Frauen. Man verständigte sich darauf, dass alles glimpflich verlaufen sei und man keine Personalien austauschen müsse. Aufgrund ihrer Beschwerden meldete die Fahrradfahrerin den Unfall später der Polizei. Die Beamten des Kommissariats in Georgsmarienhütte sind nun auf der Suche nach der beteiligten Autofahrerin. Die Frau soll älter als 60 Jahre gewesen sein, hatte kurzes graues Haar und fuhr einen beigen Mercedes. Das Fahrzeug war älteren Baujahres und könnte eine Limousine gewesen sein. Hinweise werden unter 05401/83160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell