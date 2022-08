POL-OS: Melle: Neue Telefonnummer des Polizeikommissariats Melle

Melle (ots) - Insgesamt fünf Ermittlungsverfahren handelte sich ein 31-jähriger Mann aus Melle am Dienstagabend ein. Alles begann mit einer Verkehrsunfallflucht auf der Wellingholzhausener Straße (L94). Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Hilter mit seinem Rennrad die L94 in Richtung Melle. Plötzlich bemerkte der Sportler ein starkes Rucken an seinem ...

mehr