POL-OS: Melle: Fünf Ermittlungsverfahren auf einen Streich

Osnabrück (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Rinderstall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen "Im Masch" in Engter in Brand. Die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren aus Engter, Bramsche, Epe und Wallenhorst sowie drei Rettungswagen und ein Notarzt machten sich am Montagabend, gegen 22.55 Uhr auf den Weg zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen ...

mehr