Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneut Brand am Discounter - Kriminalpolizei ermittelt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte rückten in der Donnerstagnacht (28.07., 02.00 Uhr) zu einem erneuten Brand an einem Discountmarkt an der Brockhäger Straße aus.

Ein Teil des an der Fassade angebrachten Firmenlogos geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer konnten durch die zunächst eingetroffenen Polizeibeamten gelöscht werden. Die weiteren Löschmaßnahmen führte der Löschzug der Berufsfeuerwehr Gütersloh aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im vierstelligen Eurobetrag. Personen wurden nicht verletzt.

Bereits in der vergangenen Woche (21.07.) mussten Feuerwehrkräfte den Brand eines Zeitungscontainers an dem Lebensmittelmarkt löschen (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5279080). Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh ermitteln in beiden Fällen. Ob sich dabei mögliche Tatzusammenhänge ergeben, ist derzeitig ein Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell