POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Müll aus dem Autofenster geworfen

Tuttlingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Bekleidungsgeschäft in der Rudolf-Diesel-Straße einzubrechen. Die Täter versuchten sowohl die Haupt- als auch zwei Nebeneingangstüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Personen, die im ...

mehr