Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Frontalzusammenstoß nach Sekundenschlaf auf der B 68 - Drei Personen leicht verletzt

Alfhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bersenbrücker Straße, im Kreuzungsbereich Brandewieden Boll - Vossbrink, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei der drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 27-Jähriger und dessen 24-jährige Beifahrerin waren in einem Audi A4 auf der B68 in Richtung Bersenbrück unterwegs. Im Kurvenbereich der genannten Kreuzung fiel der Mann aufgrund von Übermüdung in einen Sekundenschlaf und geriet in den Linksabbiegerstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte der Audi frontal mit einem entgegenkommenden Nissan Qashqai, dessen 51-jähriger Fahrer beabsichtige nach links in den Vossbrink abzubiegen. Infolge des Zusammenstoßes kam der SUV neben die Fahrbahn in Richtung Alfhausen auf dem Geh-und Radweg sowie auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Audi stand quer zur Fahrbahn auf dem Richtungsstreifen Bersenbrück, sowie der Abbiegespur in Richtung Vossbrink. Über beide Fahrspuren verteilten sich die Trümmerteile.

Bei Eintreffen der Beamten befanden sich die drei Unfallbeteiligten bereits in Behandlungen der eingesetzten Rettungskräfte und erlitten glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen. Alle drei wurden in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns wurden abgeschleppt. Aus dem Audi traten Betriebsstoffe aus. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B68 in beide Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Für die anschließenden Reinigungsarbeiten der Fahrbahn konnte der Verkehrs halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell