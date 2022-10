Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Holle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOLLE (bf). Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Marktstraße in Holle kam es am heutigen Tage, den 21.10.2022, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte parkte ihren Pkw auf dem zugehörigen Parkplatz, bei Rückkehr stellte sie Beschädigungen an der linken Seite ihres Fahrzeuges fest. Der unbekannte Fahrzeugführer, der den Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursachte, hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell