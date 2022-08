POL-VDMZ: 24-Jähriger unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinhessen (ots) - Einen Schlangenlinien fahrenden Sattelzug meldeten Zeugen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 18.8.2022 gegen 9 Uhr auf der A 61 in Höhe des Parkplatzes Hauxberg in der Gemarkung Kettenheim. Zudem sei der LKW mit der Schutzplanke kollidiert und anschließend weitergefahren. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den LKW dann in Höhe Worms-Mörstadt aufnehmen und kontrollieren. Dabei ...

mehr