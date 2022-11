Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Verletzte nach Unfall im Kreuzungsbereich

Heinsberg (ots)

Dienstagabend (01. November) kam es gegen 19.10 Uhr auf der Karl-Arnold-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Zur Unfallzeit befuhr ein 27 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach, zusammen mit einer 23 Jahre alten Beifahrerin die Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Borsigstraße. Zur selben Zeit befuhr ein 30-jähriger Gangelter die Industriestraße in Richtung Bundesstraße 221. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im beampelten Kreuzungsbereich der Karl-Arnold-Straße zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

